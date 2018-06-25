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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Мбаппе из "ПСЖ"

25 июнь 2018 10:32
Сразу два английских футбольных клуба, чемпион и серебряный призер Премьер-лиги "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" заинтересовались молодым нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе, выступающем в составе "Пари Сен-Жермен".
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Мбаппе из "ПСЖ"

Сообщается о том, что "парижане" могут столкнуться с трудностями из финансового фэйр-плей, который установили в УЕФА, и что этой ситуацией могут воспользоваться манчестерские команды, заинтересованные в Мбаппе.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может в рамках трансфера Мбаппе предложить своего французского нападающего Антони Марсьяля.
Категория: Трансферы Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Сити Трансферы Франция Трансферы ПСЖ
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