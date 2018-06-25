"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Мбаппе из "ПСЖ"

25 июнь 2018 10:32

Сразу два английских футбольных клуба, чемпион и серебряный призер Премьер-лиги "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" заинтересовались молодым нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе, выступающем в составе "Пари Сен-Жермен".Сообщается о том, что "парижане" могут столкнуться с трудностями из финансового фэйр-плей, который установили в УЕФА, и что этой ситуацией могут воспользоваться манчестерские команды, заинтересованные в Мбаппе.Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может в рамках трансфера Мбаппе предложить своего французского нападающего Антони Марсьяля.Поделиться: