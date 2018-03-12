Вернер в следующем сезоне планирует играть за "РБ Лейпциг"

12 март 2018 23:23

Молодой нападающий сборной Германии Тимо Вернер заявил о том, что в следующем сезоне не планирует менять команду, и собирается продолжать выступать в составе немецкого футбольного клуба "РБ Лейпциг".Об этом 22-летний форвард рассказал в своем интервью, отвечая на вопрос, останется ли он в РБ Лейпциг" до конца своего контракта, который рассчитан до лета 2020 года. Вернер заявил, что в следующем сезоне определенно будет выступать за нынешний клуб.Напомним, что ранее Тимо говорил о том, что однажды хотел бы играть в чемпионате Англии.Отметим, что зарубежные газеты приписывают интерес к Вернеру со стороны таких команд, как "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария".Поделиться: