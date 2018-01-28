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Состоялся трансфер Мусы из "Лестер Сити" в ЦСКА

30 январь 2018 12:26
Сегодня официально состоялся трансфер нападающего сборной Нигерии Ахмеда Мусы из английского футбольного клуба "Лестер Сити" в российскую команду ЦСКА Москва.
Состоялся трансфер Мусы из "Лестер Сити" в ЦСКА

Сообщается о том, что "армейцам" удалось договориться с "лисами" по поводу трансфера 25-летнего форварда, который по условиям соглашения будет выступать за московский клуб полгода на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним о том, что Ахмед Муса до перехода в "Лестер Сити" уже выступал за ЦСКА, за пять неполных сезонов в составе "красно-синих" он сыграл в 168 матчах, в которых забил 54 гола, трижды став чемпионом России, победителем Кубка России и дважды победителем Суперкубка.

В нынешнем сезоне в составе "Лестер Сити" Муса не провел в чемпионате Англии ни одного матча.
Категория: Трансферы Россия Трансферы Англия Трансферы ЦСКА Москва Трансферы Лестер Сити
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