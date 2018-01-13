"Арсенал" готов продлить контракт с Месутом Озилом

17 январь 2018 17:32

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готов в ближайшее время начать переговры с атакующим полузащитником сборной Германии Месутом Озилом, по поводу продления его соглашения.Сообщается о том, что в стане "канониров" заинтересованы в том, чтобы опытный 29-летний футболист остался в команде, так как на него рассчитывает тренерский штаб "Арсенала". В связи с этим, вскоре могут начать переговоры по продлению контракта с немецким полузащитником, при этом, чтобы убедить его остаться, "Арсенал" может предложить Озилу увеличение заработной платы до 15 миллионов евро в год.Ранее сообщалось об интересе к Месуту Озилу со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".Поделиться: