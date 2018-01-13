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"Арсенал" готов продлить контракт с Месутом Озилом

17 январь 2018 17:32
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готов в ближайшее время начать переговры с атакующим полузащитником сборной Германии Месутом Озилом, по поводу продления его соглашения.
"Арсенал" готов продлить контракт с Месутом Озилом

Сообщается о том, что в стане "канониров" заинтересованы в том, чтобы опытный 29-летний футболист остался в команде, так как на него рассчитывает тренерский штаб "Арсенала". В связи с этим, вскоре могут начать переговоры по продлению контракта с немецким полузащитником, при этом, чтобы убедить его остаться, "Арсенал" может предложить Озилу увеличение заработной платы до 15 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Месуту Озилу со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".
Категория: Трансферы Англия Трансферы Арсенал
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