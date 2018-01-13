"Арсенал" открыт для переговоров с "МЮ" по трансферу Мхитаряна и Санчеса

17 январь 2018 12:13

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готов и открыт переговорам с командой "Манчестер Юнайтед" по поводу зимнего трансфера атакующего полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна и нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.Как пишут британские газеты, руководство "канониров" заинтересовано в продаже Санчеса "манкунианцам", и также заинтересовано в включение в сделку Мхитаряна, который перестал получать игровое время в команде португальского тренера Жозе Моуринью.При этом отмечается то, что в "Арсенале" уже нашли потенциальную замену своему чилийскому нападающему, на его место собираются подписать габонского форварда дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянга.Поделиться: