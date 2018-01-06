"Реал Мадрид" интересуется трансфером Азара, Куртуа и Кейна

08 января 2018 11:38

Действующий победитель Лиги чемпионов испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" определился с тремя главными трансферными целями, определился с игроками, которых он попробует подписать следующим летом.По информации английской прессы, в "королевском клубе" заинтересованы в атакующем полузащитнике сборной Бельгии и лонДонского "Челси" Эдене Азаре, а также в его одноклубнике и соотечественнике голкипере Тибо Куртуа. На позицию же центрального нападающего рассматривается кандидатура форварда сборной Англии и "Тоттенхэма" Гарри Кейна.По данным английских источников, эти три футболиста являются приоритетными трансферными целями мадридского "Реала" на следующее лето.Поделиться: