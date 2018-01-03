Состоялся трансфер Росса Баркли в "Челси" из "Эвертона"

05 января 2018 22:12

Полузащитник сборной Англии Росс Баркли официально перешел из футбольного клуба "Эвертон" в лондонскую команду "Челси", о подписании контракта не так давно было объявлено представителями "синих".Сообщается, что 24-летний футболист подписал с "Челси" соглашение, которое рассчитано на пять с половиной лет, при этом британские газеты пишут о том, что сумма, которую лондонская команда заплатила "ирискам" за трансфер Баркли составила около 15 миллионов фунтов стерлингов.Отмечается, что контракт Росса Баркли с "Эвертоном" заканчивался следующим летом, что в свою очередь способствовало его переходу в "Челси" зимой, так как через пол года ливерпульский клуб уже не получил бы за него компенсации.Поделиться: