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Состоялся трансфер Росса Баркли в "Челси" из "Эвертона"

05 января 2018 22:12
Полузащитник сборной Англии Росс Баркли официально перешел из футбольного клуба "Эвертон" в лондонскую команду "Челси", о подписании контракта не так давно было объявлено представителями "синих".
Состоялся трансфер Росса Баркли в "Челси" из "Эвертона"

Сообщается, что 24-летний футболист подписал с "Челси" соглашение, которое рассчитано на пять с половиной лет, при этом британские газеты пишут о том, что сумма, которую лондонская команда заплатила "ирискам" за трансфер Баркли составила около 15 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что контракт Росса Баркли с "Эвертоном" заканчивался следующим летом, что в свою очередь способствовало его переходу в "Челси" зимой, так как через пол года ливерпульский клуб уже не получил бы за него компенсации.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Эвертон
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