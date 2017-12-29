"Арсенал" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция

03 января 2018 22:18

Сегодня в чемпионате Англии состоится главный матч 22-го тура, в котором в Лондоне сыграют две местные команды "Арсенал" и "Челси", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:45 по московскому времени.Прогноз. В этом противостоянии невозможно определить явного фаворита, в зависимости от состояния соперников, выиграть может любой. Учитывая, что "канониры" будут играть на своем домашнем стадионе при поддержке своих трибун, есть я вероятность, что у них больше шансов на победу в этом матче.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Арсенал" - "Челси" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно будет начиная с 22:45 (время московское).Поделиться: