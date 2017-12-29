Может состояться трансфер Кенеди из "Челси" в "Локомотив"

29 декабря 2017 13:19

Этой зимой в январе может состояться трансфер молодого бразильского атакующего полузащитник Кенеди из английской команды "Челси" в российский футбольный клуб "Локомотив", который в нем заинтересован.Об интересе "железнодорожников" к 21-летнему игроку "аристократов" сообщается зарубежными газетами, которые утверждают, что "Локомотив" в списке нескольких команд, который во время январского трансферного окна могут попробовать договориться с "Челси" по поводу подписания Кенеди.Другими клубами, которые присматриваются к полузащитнику лондонского "Челси" называются английский "Ньюкасл Юнайтед" и бразильский "Флуминенсе".Отметим, что в составе "Челси" молодой бразилец практически не играет, так как на него е рассчитывает главный тренер команды.Поделиться: