Гризманн выбирает между трансфером в "Реал Мадрид" или "Барселону"

19 декабря 2017 10:51

Нападающий сборной Франции и мадридского клуба "Атлетико" Антуан Гризманн выбирает между возможным трансфером в "Реал Мадрид" или "Барселону", командами, которые на данный момент в нем заинтересованы.Ранее сообщалось о том, что представители "сине-гранатовых" контактировали с агентом 26-летнего форварда по возможному переходу в "Барселону" следующим летом. Но, как стало известно не так давно, в Гризманне также заинтересован и "королевский клуб", который может составить "каталонцам" в этом вопросе конкуренцию. Отмечается, что сам Антуан может быть заинтересован в трансфере в "Реал Мадрид", при этом он останется в столице Испании, и ему не придется адаптироваться в новой обстановке.Поделиться: