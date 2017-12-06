"Реал Сосьедад" - "Зенит", прогноз, прямая онлайн трансляция

07 декабря 2017 22:03

Сегодня в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский клуб "Зенит" сыграет на выезде против испанской команды "Реал Сосьедад", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:05 (время московское).Прогноз. "Зенит" лидер в своей группе, и в первом матче на своем поле он уверенно обыграл испанский клуб, и есть вероятность того, что сегодня "сине-бело-голубые" могут повторить свой успех, хотя на выезде возможно будет играть труднее. Но питерской команде нужна победа, чтобы занять первое место в группе.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Зенит" будет доступна на канале "Матч ТВ", посмотреть ее можно начиная с 23:05 по московскому времени.Поделиться: