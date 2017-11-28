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"Реал Мадрид" может предложить "Манчестер Юнайтед" 80 млн за трансфер Марсьяля

28 ноября 2017 21:42
Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" может следующим летом попробовать выкупить у английской команды "Манчестер Юнайтед" трансфер молодого нападающего сборной Франции Антони Марсьяля.
"Реал Мадрид" может предложить "Манчестер Юнайтед" 80 млн за трансфер Марсьяля

Сообщается о том, что 21-летний форвард недоволен тем, что он в нынешнем сезоне получает очень мало игрового времени в составе первой команды "манкунианцев", и что это может стать ему поводом задуматься о смене клуба во время ближайших трансферных окон. Как пишут британские спортивные газеты со ссылкой на испанские источники, в стане "королевского клуба" рассматривают вариант покупки Марсьяля за 80 миллионов фунтов стерлингов.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Манчестер Юнайтед
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