Аргентина - Нигерия, прогноз, прямая онлайн трансляция

14 ноября 2017 18:33

Сегодня сборная Аргентины по футболу с ее лидером игроком "Барселоны" Лионелем Месси сыграет с командой Нигерии, прямая онлайн видео трансляция этого товарищеского матча начнется в 19:30 по московскому времени.Прогноз. В этом противостоянии аргентинская команда является явным фаворитом, хотя и нигерийские игроки достаточно сильны, и выступают в сильных клубах. Тем не менее, есть вероятность того, что Аргентина обыграет своего сегодняшнего соперника.Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию товарищеского матча Аргентина - Нигерия можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало игры в 19:30 (время московское).Поделиться: