﻿

Аргентина - Нигерия, прогноз, прямая онлайн трансляция

14 ноября 2017 18:33
Сегодня сборная Аргентины по футболу с ее лидером игроком "Барселоны" Лионелем Месси сыграет с командой Нигерии, прямая онлайн видео трансляция этого товарищеского матча начнется в 19:30 по московскому времени.
Аргентина - Нигерия, прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. В этом противостоянии аргентинская команда является явным фаворитом, хотя и нигерийские игроки достаточно сильны, и выступают в сильных клубах. Тем не менее, есть вероятность того, что Аргентина обыграет своего сегодняшнего соперника.

Посмотреть прямую онлайн видео трансляцию товарищеского матча Аргентина - Нигерия можно будет на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало игры в 19:30 (время московское).
Категория:
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2018 © BigTransfers.ru