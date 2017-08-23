"Зенит" - "Ростов", прогноз, прямая онлайн видео трансляция

27 августа 2017 18:26

Лидер чемпионата России по футболу санкт-петербургский клуб "Зенит" сегодня в матче восьмого тура Премьер-лиги сыграет на своем поле против команды "Ростов", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 20:00 (время московское).Прогноз. Подопечные Роберто Манчини находятся в хорошей форме, что и подтверждается их первым местом в турнирной таблице и проходом в групповой этап Лиги Европы. Вероятно сегодня "сине-бело-голубые" обыграет своего достаточно крепкого соперника в лице "Ростова".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата России "Зенит" - "Ростов" состоится на канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 20:00 по московскому времени.Поделиться: