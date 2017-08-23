"Црвена Звезда" - "Краснодар", прогноз, прямая онлайн трансляция

24 августа 2017 20:33

Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграет сегодня на выезде в матче плей-офф Лиги Европы против сербской команды "Црвена Звезда", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:00 (время московское).Прогноз. В первой игре в Краснодаре "быки" обыграли своего соперника со счетом 3:2, что составляет российской команде очень хорошие шансы на общий успех в этом противостоянии. Есть вероятность, что "Краснодар" выиграет и на выезде с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги Европы "Црвена Звезда" - "Краснодар" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 22:00 по московскому времени.Поделиться: