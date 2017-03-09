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"Манчестер Сити" может заменить Агуэро на Обамеянга из "Боруссии"

10 марта 2017 12:13
В стане английского футбольного клуба "Манчестер Сити" рассматривают возможность летнего трансфера нападающего сборной Габона и немецкой команды "Боруссия Дортмунд" Пьер-Эмерика Обамеягна.
"Манчестер Сити" может заменить Агуэро на Обамеянга из "Боруссии"

По данным некоторых британских источников, "горожане" рассматривают лучшего бомбардира Бундеслиги в качестве возможной замены своему аргентинскому форварду Серхио Агуэро, который летом может уйти из команды.

Отметим, что на текущий момент Обамеянг возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Германии сегодна 2016/2017 с 21 забитым голом.

Кроме "Манчестер Сити", форвард "Боруссии" также интерес и мадридскому "Реалу", который тоже рассматривает вариант подписания летом Обамеянга.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Сити, Трансферы Боруссия Дортмунд
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