"Манчестер Сити" может заменить Агуэро на Обамеянга из "Боруссии"

10 марта 2017 12:13

В стане английского футбольного клуба "Манчестер Сити" рассматривают возможность летнего трансфера нападающего сборной Габона и немецкой команды "Боруссия Дортмунд" Пьер-Эмерика Обамеягна.По данным некоторых британских источников, "горожане" рассматривают лучшего бомбардира Бундеслиги в качестве возможной замены своему аргентинскому форварду Серхио Агуэро, который летом может уйти из команды.Отметим, что на текущий момент Обамеянг возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Германии сегодна 2016/2017 с 21 забитым голом.Кроме "Манчестер Сити", форвард "Боруссии" также интерес и мадридскому "Реалу", который тоже рассматривает вариант подписания летом Обамеянга.Поделиться: