"Манчестер Сити" - "Сток Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

08 марта 2017 22:07

Сегодня состоится матч 28-го тура чемпионата Англии сезона 2016/2017 между командами "Манчестер Сити" и "Сток Сити", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 23:00 (время московское).Прогноз. В этом противостоянии явным фаворитом выглядит команда испанского тренера Хосепа Гвардиолы, есть большая вероятность того, что "Манчестер Сити" обыграет "Сток Сити", при том, что матч будет проходить на поле "горожан".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Сток Сити" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой игры состоится в 23:00 по московскому времени.Поделиться: