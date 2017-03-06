Хави: "Верратти подошел бы "Барселоне"

08 марта 2017 19:44

Бывший футболист сборной Испании Хави заявил о том, что итальянский полузащитник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти подошел бы его бывшей команде "Барселона".Часто появляются слухи о том, что "сине-гранатовые" интересуются 24-летним игроком "парижан", и как считает Хави, Марко соответствует уровню "Барселоны""Верратти был бы идеальным подписанием для "Барселоны". Я думаю, что он немного похож на меня. Он всегда в поисках мяча опускается довольно глубоко на поле, а затем идет вперед и диктует игру", - сказал Хави по поводу итальянского полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти.Поделиться: