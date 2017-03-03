"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Эрика Дайера из "Тоттенхэма"

04 марта 2017 20:48

Действующий победитель Кубка английской лиги футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов летом попробовать выкупить у лондонской команды "Тоттенхэм Хотспур" трансфер молодого защитника Эрика Дайера.По информации различных английских источников, главный тренер "манкунианцев" португальский специалист Жозе Моуринью еще во время январского трансферного окна хотел подписать 23-летнего футболиста "шпор", но тогда этого сделать не получилось. И как стало известно не так давно, "особенный" во время ближайшего летнего перерыва снова попробует подписать Эрика Дайера для усиления состава своей команды для выступления уже в следующем сезоне.Поделиться: