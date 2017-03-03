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"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Эрика Дайера из "Тоттенхэма"

04 марта 2017 20:48
Действующий победитель Кубка английской лиги футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов летом попробовать выкупить у лондонской команды "Тоттенхэм Хотспур" трансфер молодого защитника Эрика Дайера.
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Эрика Дайера из "Тоттенхэма"

По информации различных английских источников, главный тренер "манкунианцев" португальский специалист Жозе Моуринью еще во время январского трансферного окна хотел подписать 23-летнего футболиста "шпор", но тогда этого сделать не получилось. И как стало известно не так давно, "особенный" во время ближайшего летнего перерыва снова попробует подписать Эрика Дайера для усиления состава своей команды для выступления уже в следующем сезоне.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Тоттенхэм Хотспур
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