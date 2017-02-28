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"ПСЖ" заинтересован в Старридже из "Ливерпуля"

03 марта 2017 12:30
Многократный чемпион Франции футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готов попробовать ближайшим летом выкупить у английской команды "Ливерпуль" трансфер нападающего сборной Англии Даниэля Старриджа.
"ПСЖ" заинтересован в Старридже из "Ливерпуля"

Сообщается о том,что "парижане" пытались подписать 27-летнего нападающего еще во время прошедшего зимнего трансферного окна, но тогда "мерсисайдцы" не отпустили своего игрока линии атаки. Теперь по информации зарубежных газет, "ПСЖ" готов летом снова вернуться к этому вопросу и все попробовать договориться с "Ливерпулем" по поводу покупки Даниэля Старриджа, который в этом сезоне не так часто появляется на поле.
Категория: Трансферы Франция, Трансферы ПСЖ, Трансферы Ливерпуль
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