"ПСЖ" заинтересован в Старридже из "Ливерпуля"

03 марта 2017 12:30

Многократный чемпион Франции футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готов попробовать ближайшим летом выкупить у английской команды "Ливерпуль" трансфер нападающего сборной Англии Даниэля Старриджа.Сообщается о том,что "парижане" пытались подписать 27-летнего нападающего еще во время прошедшего зимнего трансферного окна, но тогда "мерсисайдцы" не отпустили своего игрока линии атаки. Теперь по информации зарубежных газет, "ПСЖ" готов летом снова вернуться к этому вопросу и все попробовать договориться с "Ливерпулем" по поводу покупки Даниэля Старриджа, который в этом сезоне не так часто появляется на поле.Поделиться: