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"Реал" снова проявляет интерес к Азару из "Челси"

27 февраля 2017 14:14
Лидер чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" снова стал проявлять свой интерес к атакующему полузащитнику сборной Бельгии и английской команды "Челси" Эдену Азару.
"Реал" снова проявляет интерес к Азару из "Челси"

После того, как после неудачного прошлого сезона Азар в нынешнем снова вышел на хороший уровень, и он снова стал интересен многим большим клубам из Европы, среди которых называется и мадридский "Реал". По данным британских спортивных газет, руководство "королевского клуба" может предложить "аристократам" за Эдена Азара в качестве отступных около 75 миллионов евро, дабы убедить "Челси" отпустить бельгийского футболиста.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Челси
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