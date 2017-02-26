"Реал" снова проявляет интерес к Азару из "Челси"

27 февраля 2017 14:14

Лидер чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" снова стал проявлять свой интерес к атакующему полузащитнику сборной Бельгии и английской команды "Челси" Эдену Азару.После того, как после неудачного прошлого сезона Азар в нынешнем снова вышел на хороший уровень, и он снова стал интересен многим большим клубам из Европы, среди которых называется и мадридский "Реал". По данным британских спортивных газет, руководство "королевского клуба" может предложить "аристократам" за Эдена Азара в качестве отступных около 75 миллионов евро, дабы убедить "Челси" отпустить бельгийского футболиста.Поделиться: