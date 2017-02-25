"Атлетико Мадрид" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 февраля 2017 16:12

Сегодня в чемпионате Испании в 24-м туре мадридский футбольный клуб "Атлетико" сыграет на своем поле против команды "Барселона", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:15 (время московское).Прогноз. Фаворита в этом противостоянии нет, так как более высокий уровень "сине-гранатовых", компенсируется для "матрасников" родными трибунами, где им будет оказана мощная поддержка. Есть вероятность того, что встреча завершится вничью с забитыми голами.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Атлетико Мадрид" - "Барселона" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой очень интересной игры запланировано на 18:15 по московскому времени.Поделиться: