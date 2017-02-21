Руни может перейти из "Манчестер Юнайтед" в китайский клуб

22 февраля 2017 19:28

Опытный нападающий сборной Англии Уэйн Руни может по окончании текущего сезона перейти из английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в китайскую команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь", которая в нем заинтересована.Британские спортивные газету пишут о том,что главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" итальянский специалист Фабио Канноваро хотел бы видеть 31-летнего форварда "манкунианцев" в составе своей нынешней команды. При этом отмечается, что руководство китайского клуба готово предложить Руни огромную заработную плату, речь идет примерно о 35 миллиона фунтов стерлингов в год.Напомним, что не так давно Уэйн Руни стал рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по количеству забитых голов.Поделиться: