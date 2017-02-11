Роналду мог оказаться в "Ювентусе" вместо "Манчестер Юнайтед"

13 февраля 2017 15:55

Лучший футболист планеты лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду мог в свое время перейти не в английский клуб "Манчестер Юнайтед", а в итальянскую команду "Ювентус".Сообщается о том, что еще когда Криштиану было 17-лет его привезли в Турин для подписания контракта со "старой синьорой", но тогда трансфер сорвался из-за того, что чилийский футболист Марсело Салас отказался уходить из "Ювентуса", как отмечается, из-за этого не стали подписывать Роналду, так как был игрок на его позиции. В итоге Салас сыграл всего несколько матчей за "Ювентус" и ушел в "Ривер Плейт", а Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира в составе "Манчестер Юнайтед", а после и в составе мадридского "Реала".Поделиться: