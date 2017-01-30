Венгер не собирается покупать нападающего зимой

30 января 2017 18:00

Главный тренер английской команды "Арсенал" Арсен Венгер заявил в интервью британским журналистам о том, что не планирует во время текущего зимнего трансферного окна покупать нового нападающего для усиления состава.Журналисты намекнули на то, что ходит много слухов о том, что "канониры" заинтересованы в нападающем мадридского "Реала" Кариме Бензема. На это Венгер ответил тем, что по его мнению, на данный момент в составе лондонского клуба достаточно атакующих футболистов высокого уровня.Также Венгер добавил, что зимой не так много футболистов, которым можно подписать, и которые при этом реально могли бы усилить игру команды.Поделиться: