"Реал Мадрид" - "Малага", прогноз, прямая онлайн трансляция

21 января 2017 16:53

Лидер чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" сыграет в матче 19-го тура на своем домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" против команды "Малага", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:15 (московское время).Прогноз. "Королевский клуб" после рекордной серии впервые проиграл в прошлом туре, и теперь просто обязан обыграть "Малагу", дабы показать всем, что прошедшая игра была случайностью Вероятно "Реал" выиграет с крупным счетом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Реал Мадрид" - "Малага" будет доступна на спортивном портале gooool.org, ее начало запланировано на 18:15 по московскому времени.Поделиться: