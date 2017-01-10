"Барселона" - "Атлетик Бильбао", прогноз, прямая онлайн трансляция

11 января 2017 22:19

Сегодня команда "Барселона" сыграет на своем поле в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против команды "Атлетик Бильбао", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:15 (московское время).Прогноз. В первой встрече "баски" достаточно уверенно одержали победу над "сине-гранатовыми", и сегодня подопечным Луиса Энрике будет непростая задача отыграться после поражения в гостях. Есть вероятность, что команды могут сыграть вничью.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Испании "Барселона" - "Атлетик Бильбао" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.Поделиться: