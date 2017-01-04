Коларов может уйти из "Манчестер Сити"

05 января 2017 19:28

Крайний защитник сборной Сербии Александар Коларов может следующим летом по окончании текущего сезона уйти из английского футбольного клуба "Манчестер Сити", за который на данный момент успешно выступает.По информации британских спортивных газет. в стане "горожан" не собираются подписывать новое соглашение с 31-летним игроком сербской сборной, и в таком случае, он уже летом сможет уйти из "Манчестер Сити" в другую команду совершенно бесплатно на правах свободного агента.Отметим, что Александар Коларов выступает в составе манчестерской команды с 2010 года, а в нынешнем сезоне является основным игроком.Поделиться: