Мората может вернуться из "Реала Мадрид" в "Ювентус"

03 января 2017 23:49

Нападающий сборной Испании Альваро Мората может вернуться в итальянский футбольный клуб "Ювентус" из мадридского "Реала", где ему пока не удалось закрепиться в основном составе команды Зинедина Зидана.Испанские спортивные газеты пишут о том, что есть вариант того, что 24-летний форвард снова окажется в стане "старой синьоры", откуда он прошлым летом вернулся в "королевский клуб". Отмечается, что поводом такого решения может стать тот факт, что Мората не является основным игроком мадридского клуба, не смотря на то, что он забил пять голов в чемпионате Испании, с первых минут на поле он появлялся только в шести матчах из двенадцати, в которых принимал участие.Поделиться: