"Ливерпуль" заинтересован в Хименесе из "Бенфики"

03 января 2017 22:35

Английский футбольный клуб "Ливерпуль"проявляет свою заинтересованность в нападающем сборной Мексики Рауле Хименесе, выступающем в нынешнем сезоне в составе португальской команды "Бенфика".По информации английской спортивной прессы, тренерский штаб "мерсисайдцев" следит за выступлениями 25-летнего мексиканского форварда, и рассматривает возможность его подписания в ближайшие трансферные окна. При этом отмечается, что заполучить Хименеса будет не очень просто, так как в стане "орлов" намерены выручить на продаже своего нападающего не менее 50 миллионов фунтов стерлингов.В нынешнем сезоне Хименес забил пять голов в десяти сыгранных матчах в чемпионате Португалии.Поделиться: