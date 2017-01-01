"Манчестер Юнайтед" интересуется Гризманном и Ньигесом из "Атлетико"

01 января 2017 23:12

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересовался сразу двумя игроками испанской команды "Атлетико Мадрид" французским нападающим Антуаном Гризманном и испанским полузащитником Саулем Ньигесом.По информации появившейся в британской прессе, "манкунианцы" готовы попробовать договориться с "матрасниками" по поводу трансфера этих двух футболистов во время летнего перерыва. При этом отмечается, что на покупку Гризманна и Ньигеса английский клуб готов потратить около 145 миллионов фунтов стерлингов, рассчитывая на то, что этого хватит, чтобы убедить руководство "Атлетико" отпустить своих игроков.Напомним, что Гризманн уже несколько сезонов является лидером "Атлетико" в атаке.Поделиться: