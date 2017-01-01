"Арсенал" и "Барселона" интересуются Дайо Упамекано

01 января 2017 22:40

Английский клуб "Арсенал" и испанская команда "Барселона" заинтересовались молодым французским защитником Дайо Упамекано, который на данный момент является футболистом австрийского "Ред Булла".Сообщается о том, что "канониры" и "каталонцы" следят за выступлениями 18-летнего игрока юношеской сборной Франции в этом сезоне, и рассматривают возможность его трансфера в будущем. Также была информация о том, что Дайо Упамекано находится в списке интересов немецкой команды "Бавария Мюнхен" и итальянского клуба "Ювентус". Но отмечается, что больше шансов на то, что француз перейдет в немецкий "Лейпциг", так как у него один владелец вместе с "Ред Буллом".Поделиться: