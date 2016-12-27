"ПСЖ", "МЮ" и "Челси" интересуются Бернардески

29 декабря 2016 16:33

Сразу три больших европейских футбольных топ-клуба "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересовались молодым нападающим сборной Италии Федерико Бернардески, который на данный момент является игроком команды "Фиорентина".Сообщается о том, что "парижане" и вовсе уже сделали предложение "фиалкам" по трансферу 22-летнего нападающего, которого хотят видеть в своем составе в ближайшем будущем. Кроме "ПСЖ", Бернардески находится в списке трансферных интересов еще английских клубов "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые могут составить конкуренцию французской команде в борьбе за итальянского форварда, который забил уже 9 голов в Серии А 2016/2017.Поделиться: