"Спартак Москва" интересуется Бенатиа из "Ювентуса"
25 декабря 2016 15:55Российский футбольный клуб "Спартак Москва" заинтересован в опытном защитнике сборной Марокко Мехди Бенатиа. который выступает на правах аренды в составе итальянской команды "Ювентус".
Сообщается о том, что "красно-белые" рассматривают возможность покупки 29-летнего футболиста "старой синьоры". При этом стоит отметить, что права на игрока принадлежат немецкой команде "Бавария Мюнхен", но "Ювентус" имеет возможность первоначального выкупа марокканца за 16 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на текущий момент Мехди Бенатиа сыграл в чемпионате Италии в составе туринского клуба "Ювентус" всего семи матчах, все в основном составе. Поделиться: