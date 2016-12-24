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"Спартак Москва" интересуется Бенатиа из "Ювентуса"

25 декабря 2016 15:55
Российский футбольный клуб "Спартак Москва" заинтересован в опытном защитнике сборной Марокко Мехди Бенатиа. который выступает на правах аренды в составе итальянской команды "Ювентус".
"Спартак Москва" интересуется Бенатиа из "Ювентуса"

Сообщается о том, что "красно-белые" рассматривают возможность покупки 29-летнего футболиста "старой синьоры". При этом стоит отметить, что права на игрока принадлежат немецкой команде "Бавария Мюнхен", но "Ювентус" имеет возможность первоначального выкупа марокканца за 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на текущий момент Мехди Бенатиа сыграл в чемпионате Италии в составе туринского клуба "Ювентус" всего семи матчах, все в основном составе.
Категория: Трансферы Россия, Трансферы Спартак Москва, Трансферы Ювентус
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