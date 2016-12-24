"Спартак Москва" интересуется Бенатиа из "Ювентуса"

25 декабря 2016 15:55

Российский футбольный клуб "Спартак Москва" заинтересован в опытном защитнике сборной Марокко Мехди Бенатиа. который выступает на правах аренды в составе итальянской команды "Ювентус".Сообщается о том, что "красно-белые" рассматривают возможность покупки 29-летнего футболиста "старой синьоры". При этом стоит отметить, что права на игрока принадлежат немецкой команде "Бавария Мюнхен", но "Ювентус" имеет возможность первоначального выкупа марокканца за 16 миллионов евро.В нынешнем сезоне на текущий момент Мехди Бенатиа сыграл в чемпионате Италии в составе туринского клуба "Ювентус" всего семи матчах, все в основном составе.Поделиться: