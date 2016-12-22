"Валенсия" интересуется Рохо из "Манчестер Юнайтед"

24 декабря 2016 18:19

Испанская команда "Валенсия" проявляет свой интерес в аргентинском защитнике Маркосе Рохо, который на данный момент выступает в составе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".По информации зарубежных источников, "летучие мыши" рассматривают вариант подписания 26-летнего защитника во время январского трансферного окна, которое уже скоро откроется. Отмечается, что несмотря на то, что Рохо стал чаще играть под руководством Жозе Моуринью, в "Валенсии" рассчитывают на то, что "манкунианцы" отпустят Маркоса после того, как сами подпишут шведского защитника Виктора Линделефа из португальской команды "Бенфика", в котором заинтересованы.Поделиться: