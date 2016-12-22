"Манчестер Сити" интересуется Гризманном и Санчесом

23 декабря 2016 15:33

В стане английского футбольного клуба "Манчестер Сити" заинтересовались возможностью покупки французского нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и чилийского нападающего лондонского "Арсенала".Как сообщается британскими спортивными средствами массовой информации, главный тренер "горожан" испанский специалист Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды двух лидеров сборных Франции и Чили. При этом отмечается, что "Манчестер Сити" рассматривает трансферы Гризманна и Санчеса во время летнего перерыва в 2017 году, в январе эти вопросы рассматриваться не будут, так как такие сделки в этот период мало вероятны.Поделиться: