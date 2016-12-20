Депай может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон"

20 декабря 2016 17:36

Молодой нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай уже во время ближайшего январского трансферного окна может перейти из одной английской команды "Манчестер Юнайтед" в другую команду "Эвертон".Согласно последней информации британских спортивных газет, в стане "ирисок" очень заинтересованы в том, чтобы подписать 22-летнего форварда нидерландской сборной, у которого пока дела в составе "манкунианцев" идут не лучшим образом. Отмечается, что в самом "Манчестер Юнайтед" не против того, чтобы отпустить Депая, при этом за половину той цены, которую они заплатили за его трансфер "ПСВ" в 2015 году.Поделиться: