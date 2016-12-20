﻿

Депай может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон"

20 декабря 2016 17:36
Молодой нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай уже во время ближайшего январского трансферного окна может перейти из одной английской команды "Манчестер Юнайтед" в другую команду "Эвертон".
Депай может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон"

Согласно последней информации британских спортивных газет, в стане "ирисок" очень заинтересованы в том, чтобы подписать 22-летнего форварда нидерландской сборной, у которого пока дела в составе "манкунианцев" идут не лучшим образом. Отмечается, что в самом "Манчестер Юнайтед" не против того, чтобы отпустить Депая, при этом за половину той цены, которую они заплатили за его трансфер "ПСВ" в 2015 году.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Эвертон
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru