"Челси" интересуется Хамесом Родригесом из "Реала Мадрид"

18 декабря 2016 14:48

Нынешний лидер чемпионата Англии лондонский футбольный клуб "Челси" заинтересован в подписании атакующего полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса, выступающего в составе испанского "Реала Мадрид".Сообщается о том, что тренерский штаб "аристократов" хотел бы видеть колумбийского футболиста в своем составе. Отмечается, что Хамеса видят в качестве хорошей замены бразильскому игроку "Челси" Оскару, который якобы может уйти из лондонской команды во время следующих трансферных окон.Отметим, что в нынешнем сезоне в составе мадридского "Реала" Хамес Родригес не играет достаточно много, как ему этого хотелось бы.Поделиться: