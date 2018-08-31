Модрич: "Я никогда не хотел уходить из "Реала"

31 август 2018 21:13

Лучший футболист прошедшего чемпионата мира 2018 в России полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил о том, что он никогда не хотел уходить из мадридского клуба "Реал".Отвечая на вопрос журналистов о том, как близок он был к возможному переходу в итальянский "Интер" этим летом, Модрич сказал: "Нет, я нахожусь в лучшем клубе в мире, там, где я хочу быть. Я очень рад быть здесь, и больше ничего. Я хочу продолжать работать и делать все хорошо, как я это делал в последние шесть лет."Напомним, что летом были слухи о том, что Лука Модрич якобы можете перейти в "Интер", который им интересовался.Поделиться: