"Барселона" рассматривает Салаха в качестве приемника Месси
27 август 2018 14:30Испанская команда "Барселона" заинтересована в трансфере атакующего полузащитника английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамеда Салаха.
Зарубежные газеты пишут о том, что "сине-гранатовые" рассматривают 26-летнего футболист в качестве приемника аргентинскому нападающему Лионелю Месси, или же возможной замене уругвайскому форварду Луису Суаресу.
При этом отмечается, что "Барселона" готова заплатить "мерсисайдцам" за египтянина 250 миллионов евро в качестве компенсации.
Также говорится о том, что трансфер Салаха в испанском клубе планируют совершить только летом 2019 года. Поделиться: