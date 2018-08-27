"Барселона" рассматривает Салаха в качестве приемника Месси

27 август 2018 14:30

Испанская команда "Барселона" заинтересована в трансфере атакующего полузащитника английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамеда Салаха.Зарубежные газеты пишут о том, что "сине-гранатовые" рассматривают 26-летнего футболист в качестве приемника аргентинскому нападающему Лионелю Месси, или же возможной замене уругвайскому форварду Луису Суаресу.При этом отмечается, что "Барселона" готова заплатить "мерсисайдцам" за египтянина 250 миллионов евро в качестве компенсации.Также говорится о том, что трансфер Салаха в испанском клубе планируют совершить только летом 2019 года.Поделиться: