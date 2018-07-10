Роналду стал игроком туринского "Ювентуса"

11 июль 2018 13:49

Официально состоялся самый громкий футбольный трансфер этого лета, полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду перешел из испанского клуба "Реал Мадрид" в итальянский "Ювентус".Сообщается о том, что следующий сезон Роналду начнет в составе "старой синьоры", которая заплатит за него "королевскому клубу" 100 миллионов евро. При этом ранее по неподтвержденным данным, заработная плата португальца с итальянской команде может составить около 30 миллионов евро за сезон.Напомним, что Роналду в составе "Реала" выступал 9 лет, за это время он выиграл все возможные трофеи на клубном уровне, в том числе и четыре Лиги чемпионов, а также признавался четыре раза лучшим футболистом мира.Поделиться: