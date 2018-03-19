Тиаго Силва надеется, что Неймар останется в "ПСЖ"

19 март 2018 22:13

Опытный бразильский защитник Тиаго Силва надеется на то, что его соотечественник и партнер по французской команде "Пари Сен-Жермен" никуда не уйдет этим летом, несмотря на разные трансферные слухи.Еще не закончился первый сезон Неймара в стане "парижан", как уже во всю идут разговоры о том, что он ближайшим летом может оказаться в мадридском "Реале", который в нем заинтересован.Но Тиаго Силва надеется, и считает, что лидер сборной Бразилии в атакующей линии останется в "ПСЖ", по крайней мере хотя бы на следующий сезон, о чем рассказал в своем интервью французским спортивным журналистам.Поделиться: