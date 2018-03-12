Бускетс сомневается в трансфере Месси в английский клуб

13 март 2018 21:41

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс заявил о том, что он сомневается в том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может перейти из "Барселоны" в английский клуб.Ранее сообщалось о том, что есть вероятность того, что Месси может воссоединиться с бывшим тренером "сине-гранатовых" Хосепом Гвардиолой в английской команде "Манчестер Сити".Но как заявил в своем интервью Бускетс, такое развитие событий маловероятно, по его мнению, несмотря на всю привлекательность английской Премьер-лиги, Лионель вряд ли решится уйти из "Барселоны", где у него все очень хорошо получается, где он выигрывает как коллективные трофеи, так и личные награды.Поделиться: