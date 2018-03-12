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Бускетс сомневается в трансфере Месси в английский клуб

13 март 2018 21:41
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс заявил о том, что он сомневается в том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может перейти из "Барселоны" в английский клуб.
Бускетс сомневается в трансфере Месси в английский клуб

Ранее сообщалось о том, что есть вероятность того, что Месси может воссоединиться с бывшим тренером "сине-гранатовых" Хосепом Гвардиолой в английской команде "Манчестер Сити".

Но как заявил в своем интервью Бускетс, такое развитие событий маловероятно, по его мнению, несмотря на всю привлекательность английской Премьер-лиги, Лионель вряд ли решится уйти из "Барселоны", где у него все очень хорошо получается, где он выигрывает как коллективные трофеи, так и личные награды.
Категория: Трансферы Испания Трансферы Англия Трансферы Барселона Трансферы Манчестер Сити
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