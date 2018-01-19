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"Реал Мадрид" готовит 200 млн на трансфер Гарри Кейна из "Тоттенхэма"

21 январь 2018 16:00
Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" готов во время следующего трансферного окна попробовать усилить свою атакующую линию нападающим сборной Англии Гарри Кейном, выступающим в составе английской команды "Тоттенхэм Хотспур".
"Реал Мадрид" готовит 200 млн на трансфер Гарри Кейна из "Тоттенхэма"

По сообщениям британских спортивных изданий, "королевский клуб" готов побить мировой рекорд по трансферам, по информации источников, "Реал" готов предложить "шпорам" за 24-летнего форварда более 200 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации.

Отметим, что на текущий момент Гарри Кейн является лучшим бомбардиром чемпионата Англии 2017/2018, на его счету уже 20 забитых голов в 22 матчах.
Категория: Трансферы Испания Трансферы Англия Трансферы Реал Мадрид Трансферы Тоттенхэм Хотспур
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