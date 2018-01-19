"Реал Мадрид" готовит 200 млн на трансфер Гарри Кейна из "Тоттенхэма"

21 январь 2018 16:00

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" готов во время следующего трансферного окна попробовать усилить свою атакующую линию нападающим сборной Англии Гарри Кейном, выступающим в составе английской команды "Тоттенхэм Хотспур".По сообщениям британских спортивных изданий, "королевский клуб" готов побить мировой рекорд по трансферам, по информации источников, "Реал" готов предложить "шпорам" за 24-летнего форварда более 200 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации.Отметим, что на текущий момент Гарри Кейн является лучшим бомбардиром чемпионата Англии 2017/2018, на его счету уже 20 забитых голов в 22 матчах.Поделиться: