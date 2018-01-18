Гризманн согласился на трансфер в "Барселону" из "Атлетико"

20 январь 2018 16:46

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал свое предварительное согласие на возможный трансфер из мадридского футбольного клуба "Атлетико" в команду "Барселона", которая в нем заинтересована.Сообщается о том, что представителям каталонского клуба удалось договориться с 26-летним французским форвардом о его переходе в "Барселону" следующим летом, по информации испанских газет, якобы между игроком и клубом достигнута принципиальная договоренность по трансферу.Напомним, что ранее сообщалось о том, что Антуан Гризманн также входит в сферу трансферных интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".На данный момент в чемпионате Испании 2017/2018 Гризманн забил 5 голов в 16 матчах.Поделиться: