"Реал Мадрид" хочет заменить трио ВВС Неймаром, Азаром и Левандовски

18 январь 2018 12:37

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" готовит крупную трансферную кампанию по усилению своей атакующей линии, в результате чего, может полностью быть заменено знаменитое трио ВВС.ВВС прозвали связку игроков "королевского клуба" Бэйл, Бензема и Криштиану, и как пишут зарубежные газеты, президент "Реала" Флорентино Перес намерен их заменить, так как в настоящее время все трое не показывают свой высокий уровень футбола, как это всего несколько месяцев назад, когда "сливочные" выигрывали все подряд.Сообщается, что на место ВВС рассматриваются Неймар из "ПСЖ", Эден Азар из "Челси", и Роберт Левандовски из "Баварии", также в списке находятся Гарри кейн из "Тоттенхэма" и Мауро Икарди из "Интера".Поделиться: