"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Деле Алли в январе

11 января 2018 09:02

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" намерен во время январского трансферного окна договориться со своим молодым полузащитником сборной Англии Деле Алли по поводу продления контракта.В стане "шпор" решили начать переговоры с 21-летним футболистом по поводу нового соглашения на улучшенных финансовых условиях. Речь идет об увеличении заработной платы Алли до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, об этом пишут британские спортивные газеты.Отмечается, что продлив контракт, "Тоттенхэм" намерен обезопасить себя от интереса к Деле Алли со стороны нескольких больших команд, среди которых "Реал Мадрид" и "ПСЖ".Поделиться: