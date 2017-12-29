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"Интер" интересуется Хуаном Матой из "Манчестер Юнайтед"

04 января 2018 21:52
Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересован в трансфере опытного атакующего полузащитника сборной Испании Хуане Мата, который уже несколько сезонов выступает в английской команде "Манчестер Юнайтед".
"Интер" интересуется Хуаном Матой из "Манчестер Юнайтед"

По сообщениям британских спортивных газет, миланский клуб рассматривает возможность пополнения своего состава 29-летним футболистом "манкунианцев". Отмечается, что возможный трансфер планируется на лето 2018 года, когда закончимтся текущий футбольный сезон.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Хуан Мата сыграл на текущий момент в составе "Манчестер Юнайтед" в 17 встречах, в которых смог уже отметиться тремя забитыми голами в ворота соперников.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Италия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Интер
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