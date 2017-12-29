"Манчестер Юнайтед" может обменять Мхитаряна на Мариу из "Интера"

03 января 2018 19:23

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может обменять во время январского трансферного окна полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна на португальского игрока итальянского "Интера" Жоау Мариу.Сообщается о том, что ""нерадзурри" заинтересованы в подписании этой зимой 28-летнего футболиста "манкунианцев", которому на данный момент не часто находится место в команде Жозе Моуринью. В свою очередь в "МЮ" заинтересованы в 24-летнем полузащитнике сборной Португалии, Мариу, который выступает в составе "Интера". В связи с этим, британские газеты пишут о том, что итальянский и английский клубы могут просто обменяться игроками в январе 2018 года.Поделиться: