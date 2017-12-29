﻿

"Манчестер Юнайтед" может обменять Мхитаряна на Мариу из "Интера"

03 января 2018 19:23
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может обменять во время январского трансферного окна полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна на португальского игрока итальянского "Интера" Жоау Мариу.
"Манчестер Юнайтед" может обменять Мхитаряна на Мариу из "Интера"

Сообщается о том, что ""нерадзурри" заинтересованы в подписании этой зимой 28-летнего футболиста "манкунианцев", которому на данный момент не часто находится место в команде Жозе Моуринью. В свою очередь в "МЮ" заинтересованы в 24-летнем полузащитнике сборной Португалии, Мариу, который выступает в составе "Интера". В связи с этим, британские газеты пишут о том, что итальянский и английский клубы могут просто обменяться игроками в январе 2018 года.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Италия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Интер
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2018 © BigTransfers.ru