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Может состояться трансфер Куртуа из "Челси" в "Реал Мадрид"

03 января 2018 17:43
Уже во время нынешнего зимнего трансферного окна может состояться переход голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа из "английской команды "Челси" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", который в нем заинтересован.
Может состояться трансфер Куртуа из "Челси" в "Реал Мадрид"

Английские газеты пишут о том, что в стане "королевского клуба" все еще заинтересованы в подписании 25-летнего стража ворот "синих", и что якобы уже в январе 2018 года могут попробовать договориться по трансферу Куртуа. Отмечается, что сам вратарь "Челси" то же проявляет свою заинтересованность в том, чтобы перейти в мадридский "Реал".

Напомним, что ранее Тибо Куртуа уже выступал в чемпионате Испании в мадридском футбольном клубе "Атлетико".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Челси
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